Pedro Barroso continua a viver dias difíceis com o filho ainda internado no hospital, depois de ter nascido no dia 22 de abril. No Instagram, o ator tem vindo a mostrar aos fãs algumas imagens do menino, como o fez ainda na noite deste sábado.

Pedro Barroso publicou um novo e carinhoso vídeo do bebé. "Mimo", escreveu nas imagens. Veja na galeria.

De recordar que o menino é fruto da relação do ator com Mariana Marques.

Leia Também: Namorada de Pedro Barroso mostra ator a cantar para o filho no hospital

Leia Também: De luto, Pedro Barroso conta que o filho "terá que nascer prematuro"