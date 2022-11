Pedro Barroso assinalou na sua página de Instagram o aniversário da companheira, Mariana Marques, que completa mais um ano de vida esta segunda-feira, 31 de outubro.

Junto de um vídeo com várias imagens de Mariana, o ator escreveu: "Existe no teu olhar luz… Essa luz que guia… A luz que me fez e faz acreditar que os sonhos existem… Que dias felizes vivem entre os nossos dedos e sorrisos… Essa luz serena, que sempre apazigua a tempestade em mim… Que seja longa a estrada… Juntos somos vida. Parabéns".

De recordar que o casal tem um filho em comum, Santiago, que nasceu em abril.

Leia Também: Pedro Barroso partilha carinhoso vídeo do filho. As gargalhadas