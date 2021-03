Pedro Alves foi convidado para comentar as novidades do reality show 'Big Brother - Duplo Impacto' no programa 'Dois às 10' e foi neste contexto que acabou por falar de Jéssica Nogueira, sua ex-namorada, a qual foi expulsa do formato.

"Saber respeitar o outro é muito importante. É difícil mediante toda a exposição que temos. Depois temos aquela pressão dos fãs", começou por dizer o ex-concorrente do 'BB 20', relativamente à pressão que sentiu quando Jéssica entrou.

Entretanto, nota: "Eu vou gostar sempre da Jéssica, exatamente como acontece com todas as minhas ex-relações. Vou sempre respeitá-la muito e preocupar-me com ela o resto da vida. Ela sabe perfeitamente que se me mandar uma mensagem ou telefonar eu vou lá estar para a apoiar", completou.

Eis aqui o momento.

