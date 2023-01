Pedro Abrunhosa foi convidado para atuar e conversar com mais de 400 alunos em Belém, Lisboa, durante uma sessão do programa 'Músicos no Palácio de Belém'.

O momento foi depois destacado pelo músico nas redes sociais, tendo agradecido o convite do Presidente da República.

"Estive hoje no Palácio de Belém a convite do Presidente da República a falar de música e de vida para cerca de 500 alunos do secundário de todo o país. Uma iniciativa brilhante pensada por Marcelo Rebelo de Sousa que aproxima autores e intérpretes com públicos jovens. Obrigado, senhor Presidente", disse junto de algumas imagens deste encontro.