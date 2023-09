A peça 'Trair e Coçar é só Começar' estreou no ano passado e foi um autêntico sucesso, registando várias salas esgotadas e muitos elogios da crítica. Agora, a produção prepara-se para iniciar uma nova temporada.

Vista por mais de 100.000 pessoas entre outubro de 2022 e junho de 2023, 'Trair e Coçar é só Começar' volta a estar em cena no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa, a partir de dia 5 de outubro - e há duas trocas no elenco.

Matilde Breyner, que está grávida, e Isabela Valadeiro, que entrará numa das próximas novelas da SIC, deixam de fazer parte do elenco e nestes lugares passam a estar Marta Andrino e Rosa Bela.

Vale lembrar que esta comédia é o resultado de um texto original de Marcos Caruso e conta com encenação de Miguel Thiré. "Retrata as confusões da empregada Palmira que numa série de divertidos mal-entendidos leva os seus patrões a pensarem que estão a ser alvo de infidelidades. A peça gira à volta dessas meras hipóteses de adultério geradas por equívocos e muitas confusões", pode ler-se no comunicado divulgado pela agência de comunicação responsável pela promoção.

Em janeiro de 2024, 'Trair e Coçar é só Começar' seguirá para o Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Aproveite para ler a entrevista que o Fama ao Minuto fez aos atores Sara Barradas e José Raposo, a propósito desta peça, em outubro do ano passado.