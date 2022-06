"Só para vos dizer que, infelizmente, mais um membro do nosso elenco está com Covid. Por isso, vamos ter que cancelar o resto da semana. Iremos retomar as representações só a partir do dia 8 junho". Foram estas as notícias que Diogo Infante partilhou na sua página de Instagram esta quarta-feira, 1 de junho.

O ator recorreu à rede social para comunicar que os espetáculos agendados até dia 5 de junho "terão que ser cancelados".

"Peço imensa desculpa pelo transtorno que isto causa, mas é algo que nos ultrapassa. Mantenhamos a fé e a esperança de voltarmos a palco para podermos partilhar esta experiência fantástica que é representar 'O Amor É Tão Simples'", acrescentou de seguida o ator.

Na mesma publicação, referiu também que quem quiser "pode trocar o seu bilhete ou pedir a devolução".

