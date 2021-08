Paula Neves está num momento de remodelações no seu quintal e tem mostrado um pouco do processo aos seus seguidores do Instagram. Ainda esta sexta-feira, 20 de agosto, por exemplo, a atriz referiu na sua conta: "Um dia de trabalho. E ainda não está pronto".

Posteriormente, acrescentou igualmente: "Se calhar é melhor ir ao duche antes de ir para a piscina".

Não ficando indiferente a isto, a apresentadora e atriz Marisa Cruz comentou: "Aquele look sexy descontraído".

Ora veja:

Leia Também: Paula Neves radiante ao estrear piscina da casa nova