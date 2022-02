Paula Neves e o marido, Ricardo Duarte, começaram a namorar no dia 21 de fevereiro de 2001. Esta segunda-feira, 21 anos anos depois, a atriz assinalou este dia especial no Instagram.

"Hoje é o nosso dia. 21 anos depois e ainda sinto um frio na barriga ao pensar em nós. Amo-te muito, Ricardo Duarte", escreveu na legenda de um vídeo de ambos gravado na praia e onde aparecem muito sorridentes e cúmplices.

Na caixa de comentários, foram várias as carinhosas mensagens que Paula Neves recebeu. "Vocês, com o passar do tempo, ficaram iguais! Parecem gémeos", reagiu Matilde Breyner. "Casal mais lindo. Parabéns, meus queridos", disse Sofia Grillo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paula Neves (@paulanevesoficial)

Para assinalar a data, reunimos na galeria algumas fotografias carinhosas do casal.

