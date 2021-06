Paula Marcelo recorreu à sua página de Instagram e Facebook para lamentar a partida do ator Carlos Miguel, o Fininho do concurso '1,2,3' da RTP. O artista estava internado no Hospital de Santarém e morreu de doença prolongada, no sábado, 19 de junho. Tinha 77 anos.

"Meu querido Carlos Miguel, ficou a promessa de nos encontrarmos outra vez, que esta pandemia nos roubou", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece junto do ator.

"Obrigada por tudo o que deu a este país. Zelia, um grande beijo de força", completou.

