Paul Rudd surgiu irreconhecível durante as gravações de 'The Shrink Next Door', esta quinta-feira, 29 de abril, em Los Angeles.

Com os cabelos brancos e braba grisalha, fato preto às riscas, óculos e viseira (por causa das regras perante a pandemia), é assim que podemos ver o ator nas imagens que estão a circular na imprensa internacional e nas redes sociais.

Transformações que foram feitas para interpretar Dr. Isaac "Ike" Herschkopf, em 'The Shrink Next Door', que conta ainda com nomes como Will Ferrell e Kathryn Hahn.

