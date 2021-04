Patrícia Tavares esteve esta quinta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, 'Goucha', para lembrar o seu percurso no mundo da representação e desvendar alguns segredos sobre o seu novo projeto no canal.

A atriz faz parte do elenco da nova novela 'Festa é Festa'.

Patrícia, que descreve este projeto como "a melhor novela do mundo", dá vida a Maria das Dores, uma mulher do campo.

E precisamente por interpretar uma mulher simples, Patrícia decidiu que iria aparecer sempre sem maquilhagem.

"Propus-me a ir de cara lavada e vou de cara lavada", revela, confessando contudo que não é capaz de ver as suas cenas por não se sentir confortável sem produção.

"Eu não quero pintar mais o cabelo, e tenho os meus branquinhos a aparecer, eu não quero levar maquilhagem", reforça, dando conta de que a sua vontade foi respeitada.

"Não fazia sentido que ela tivesse esse cuidados, esse tempo... ela tem outras coisas com que se preocupar", remata.

