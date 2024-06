A oito dias do grande concerto que irá juntar os projetos musicais dos 'Morangos com Açúcar' no Passeio Marítimo de Algés, Patrícia Candoso anunciou que irá lançar uma nova versão de um tema que a própria interpretou na série juvenil da TVI.

'Todo o Teu Tempo' integrou o primeiro álbum da atriz e cantora, em 2004, e em breve irá receber uma versão atualizada.

"Será lançada exclusivamente nas plataformas digitais no dia 14 de junho", pode ler-se no anúncio feito pela editora Farol Música.

Em 'Morangos com Açúcar', recorde-se, Patrícia Candoso deu vida à personagem Sara Lencastre.

Ouça abaixo a versão original de 'Todo o Teu Tempo'.

