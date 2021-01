Bernardina Brito foi esta segunda-feira, dia 11, uma das convidadas do programa 'Dois Para as 10'. A ex-'Casa dos Segredos', que foi no domingo convidada especial no 'Big Brother - Duplo Impacto', conversou com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sobre a experiência.

Bibi, como é carinhosamente tratada pelo público, fez sucesso enquanto infiltrada no bunker e foram muitos os fãs a pedir nas redes sociais a entrada da concorrente. "Não tinha noção que ao fim deste tempo todo ainda tinha tanto carinho das pessoas", afirma a antiga concorrente dos reality shows da TVI.

Quanto a uma possível entrada no 'Duplo Impacto', Bernardina não descarta a hipótese mas realça que tem agora uma vida profissional e pessoal que não a deixam com muito tempo livre. Mas a verdade é que nem sempre assim foi, e após sair da 'Casa dos Segredos' a jovem chegou mesmo a passar algumas dificuldades.

"Já passei momentos muitos difíceis ao ponto de não ter quase dinheiro para dar comida ao meu filho", lembra Bernardina, realçando que tem agora uma vida feliz, estável e organizada. Feliz ao lado do companheiro e dos dois filhos, esta encontrou a profissão de sonho a ajudar outras mulheres a emagrecer.

Bibi, recorde-se, é mãe de Kévim, fruto da relação com Tiago Ginga, e Kyara, resultado da sua atual relação.

Leia Também: Pipoca ameaça deixar o Big Brother em direto e Joana Diniz pede desculpa