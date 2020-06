Esta segunda-feira, dia 8, David e Mickael Carreira mataram saudades um do outro e decidiram registar um momento amoroso para as redes sociais, que despertou a faceta mais emotiva dos fãs.

David fez questão de falar da relação entre ambos, frisando que não mantêm contacto constantemente, mas sempre que se encontram a distância parece nunca ter existido.

"Nunca fomos do tipo de irmãos que estão sempre a trocar mensagens ao longo do dia um com o outro! Às vezes até passamos temporadas sem nos vermos por termos os nossos compromissos do dia-a-dia mas, quando estamos juntos, voltamos a ser como duas crianças! E sabes que estarei sempre aqui para ti", escreveu.

