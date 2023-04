O novo namoro de Luciana Abreu com o toureiro João Moura Caetano foi tema de conversa na emissão desta terça-feira, dia 11 de abril, do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC.

O facto de Luciana ser uma das estrelas desta estação não a impediu de se mostrar insatisfeita com o que foi dito neste formato, com a cantora a partilhar nas stories do Instagram um texto escrito pela página 'Aos Olhos de Uma Aficionada', marcado por várias críticas aos comentadores Sara Norte, Joana Latino e Heitor Lourenço, bem como à apresentadora Liliana Campos.

A dada altura, a página dizia mesmo que o que foi dito no programa foi "vergonhoso" e que Sara Norte, caso tivesse "privado com a afición portuguesa", "decerto tinha adquirido valores e princípios que lhe teriam dado melhores anos do que aqueles que teve a ver o sol aos quadradinhos":

Foi por frases como esta que o 'Passadeira Vermelha' decidiu emitir, esta quarta-feira, um "direito de resposta" onde condenou estas declarações que, segundo diz o editor do programa Hugo Mendes, lhe valeram "ameaças de morte".

"Se a Luciana Abreu partilha este texto, é porque partilha também desta opinião e também acha vergonhoso o nosso trabalho. Ou isso, ou eventualmente não leu o texto", fez notar Hugo.

"Estou triste com o ato da Luciana ao partilhar esta mensagem", disse ainda o editor, que contou que tem recebido ameaças de morte, enviadas até pela página 'Aos Olhos de Uma Aficionada'.

Hugo Mendes fez questão de sublinhar por fim que o 'Passadeira Vermelha' "sempre defendeu a Luciana", embora a cantora opte por nunca falar com o editor nos eventos em que com ele se cruza.

