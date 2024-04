Este ano, Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira celebraram a Páscoa num local diferente. Juntamente com as filhas, Alice, de quatro anos, e Inês, de um, o casal viajou até à ilha do Sal, em Cabo Verde, onde desfrutou de uns dias de sonho.

"Sal! Devemos voltar aos lugares onde fomos e somos felizes!", notou a apresentadora na sua página de Instagram.

"Foi uma Páscoa diferente, mas muito doce, principalmente no que diz respeito a criar memórias. Memórias dos finais de dias, do pôr do sol! Das descobertas. Das brincadeiras! Dos abraços. Da Fátima e do seu sorriso, enquanto fazia o tereré. Das gargalhadas! E das birras, mas essas esquecemos rápido!", descreve

"Até breve, Cabo Verde! Prometemos voltar! E vocês? A que lugares fazem questão de regressar?", questiona, por fim.

