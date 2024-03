Andreia Rodrigues usou a sua conta no Instagram este fim de semana para partilhar um vídeo carinhoso com as filhas, Alice e Inês.

Na gravação, a apresentadora da SIC mostra-se com as meninas ao colo e a rir, enquanto deixa uma reflexão.

"Hoje não fiz nada. Não me preocupei com a casa, não arrumei os brinquedos, não fiz as camas, mas fiz o mais importante: Brinquei, dancei, abracei", começou por escrever

"Desde quando as tarefas de casa se tornaram mais importantes do que o tempo com os nossos filhos?", concluiu.

