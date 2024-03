Andreia Rodrigues publicou na sua página de Instagram um vídeo que reúne várias imagens da festa de aniversário da filha mais nova, a pequena Inês.

Depois de ter celebrado os três anos da menina no dia 15 de março, o fim de semana foi de comemoração da data com uma festa inspirada na Disney.

"No fim de semana passado fizemos uma festa encantada para a nossa princesa Inês. Um dia muito feliz! E aqui fica uma partilha desse dia! Confesso que adoro preparar momentos especiais, ver o brilho no olhar das crianças é absolutamente incrível - e no olhar dos crescidos também! Concretizo-me ao proporcionar momentos como este", escreveu a mamã na publicação com as imagens da festa.

"Obrigada, mais uma vez, a todos os que, com amor e dedicação, estiveram envolvidos nesta festa, que organizei entre viagens para Benavente, na loucura do reality", destacou ainda.

De recordar que além de Inês, Andreia Rodrigues e o marido Daniel Oliveira são pais de Alice, a filha mais velha.

