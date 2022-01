A filha mais velha do príncipe Alberto do Mónaco, Jazmin Grace Grimaldi, partilhou uma fotografia incrivelmente rara onde posa ao lado dos três irmãos - Alexandre Grimaldi-Coste e os gémeos Jacques e Gabriella.

Jazmin, de 29 anos, fruto do relacionamento anterior de Alberto com a consultora imobiliária Tamara Rotolo, partilhou o retrato no âmbito de um retrospetiva de 2021.

Numa outra imagem, a mesma aparece ao pé do pai junto de um jato privado.

Recorde-se que Jazmin ficou famosa aos 16 anos, quando Alberto a reconheceu oficialmente como sua filha. Este também reconheceu a paternidade de Alexandre, cuja mãe é Nicole Coste - uma antiga assistente de bordo.

Os quatro filhos do príncipe Alberto do Mónaco - Jazmin Grace Grimaldi, Alexandre Grimaldi-Coste e os gémeos Prince Jacques e Princess Gabriella© Instagram

Jazmin ao pé do pai, o príncipe Alberto do Mónaco© Instagram

