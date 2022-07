Michael Baltimore, que se tornou conhecido no programa do TLC - ’90 Day Fiancé: Happily Ever After?’, está a ser procurado pelas autoridades norte-americanas por estar, alegadamente, envolvido em vários crimes, entre eles, homicídio.

O Entertainment Tonight noticia que Michael faz parte dos 15 mais procurados, sendo que se está a oferecer uma recompensa de 25 mil dólares (24,5 mil euros) a quem der informações que levem à sua detenção.

Baltimore é procurado em Carlisle, Pensilvânia, local onde, segundo a polícia, terá alvejado mortalmente Kendell Jerome Cook e ferido outro homem numa barbearia em maio de 2021.

Cook era o dono da barbearia onde várias cenas do reality show foram filmadas em 2019.