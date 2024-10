"Comecei a ter pesadelos [com Michael Jackson], medo do escuro e de dormir sozinho", confessou o participante do reality show.

Rafael abandonou a 'Casa dos Segredos' na gala de domingo, 27 de outubro, desvendado assim o seu segredo ao público: sofri queimaduras graves. Porém, o agora ex-participante não foi o único a tornar público o seu segredo.