Recorda-se de Jon Gosselin, o pai de oito filhos, cuja história deu origem a um reality show intitulado 'Jon and Kate Plus 8'? Parece que o protagonista está noivo outra vez.

Após o divórcio dos Gosselins em 2009, o episódio final série foi transmitido no TLC, no dia 23 de novembro do mesmo ano.

O reality foi, posteriormente, renomeado para 'Kate Plus 8' e estreou no dia 6 de junho de 2010, focando-se apenas em Kate enquanto uma mãe divorciada.

Jon Gosselin, por sua vez, encontrou o amor ao lado da química Stephanie Lebo.

De acordo com o Entertainment Tonight, Jon, de 47 anos, pediu a namorada em casamento no sábado, dia 23 de novembro, no seu restaurante preferido - o Willoughby's on Park, em Wyomissing, Pensilvânia.

A mesma fonte revelou que o pai de Lebo, também presente no momento, lhe terá dito as seguintes palavras após o pedido: "Não sabes quanto tempo é que eu esperei por este dia, porque eu pensei que nunca iria acontecer contigo. Estou muito feliz por ti e pelo Jon. Nunca parem de se apaixonar um pelo outro. O amor vem primeiro.

Jon Gosselin conheceu Stephanie Lebo, de 36 anos, durante um evento familiar que aconteceu em casa de um amigo em comum dos dois, em 2021. Os dois começaram a namorar discretamente, tendo apenas tornado a relação pública em agosto de 2023.

O casal partilhou a boa nova nas redes sociais. Na legenda, Lebo escreveu: "Claro que eu disse que sim".

Ora veja.

