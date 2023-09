Paris Jackson voltou a usar as redes sociais para responder aos 'haters' que a atacaram por causa da sua aparência.

A cantora, de 25 anos, – filha Michael Jackson – recebeu comentários negativos numa partilha que fez no Instagram, na qual aparecia sem maquilhagem, e decidiu usar a plataforma para responder.

"Isto é sem filtro, sem maquiagem e com iluminação regular... para as pessoas que escreveram comentários realmente maus sobre como pareço velha e abatida no meu último vídeo. Eu tenho literalmente 25 anos. Apenas jovem e abatida, muito obrigada", afirmou a artista.

Recentemente, Paris já tinha respondido a pessoas que a criticavam por ela ter pelos nas axilas, tal como já lhe tínhamos dado conta e pode ler aqui.

