Depois de o Page Six ter especulado que Paris Hilton estaria grávida do primeiro bebé, a celebridade acabou logo com as especulações.

No seu podcast 'This is Paris', esta terça-feira, a socialite, de 40 anos, afirmou: "Ainda não. Estou à espera para depois do casamento".

Mas não ficou por aqui. "A única coisa no forno neste momento é a minha 'Sliving Lasagna'", brincou, divulgando o seu programa da Netflix, 'Cooking With Paris'.

E Paris não foi a única a reagir aos rumores. A irmã, Nicky Hilton, também disse que as especulações sobre a gravidez "não eram verdadeiras".

No podcast, Paris destacou ainda que o seu vestido de noiva está a ser feito para casar-se com Carter Reum. Recorde-se que a figura pública foi pedida em casamento em fevereiro, após um ano de namoro.

A celebridade contou em janeiro que está a fazer tratamentos de fertilização in vitro. Embora tenha dado a entender que o plano da gravidez está por agora em espera, não deixa de estar ansiosa para contruir uma família.

