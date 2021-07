O ano de 2021 não poderia estar a correr da melhor forma para Paris Hilton. Depois de ter sido pedida em casamento, a socialite vai ser mãe pela primeira vez.

A novidade é revelada pelo site da Page Six, que dá conta de que a socialite, atualmente com 40 anos, e o noivo, Carter Reum, estavam desde janeiro a realizar um tratamento de Fertilização In Vitro.

Até ao momento, a gestação não foi confirmada de forma oficial por nenhum dos elementos do casal.

Paris Hilton encontra-se atualmente a preparar o seu casamento de sonho com Carter Reum. A cerimónia vai dar lugar a um reality show onde serão divulgados todos os preparativos e ainda o grande dia.

O empresário milionário pediu a famosa socialite em casamento em fevereiro, depois de um ano de namoro. A gravidez de Paris já era esperada, visto que os dois elementos do casal já tinham manifestado publicamente vontade de serem pais em breve.

