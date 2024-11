A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia, mas nem toda a gente parece concordar com o uso desta tecnologia. É o caso de Ayo Edebiri, a atriz da série vencedora de vários Emmys, 'The Bear'.

Uma publicação da conta ambiental, 'Waste Free Planet', destacou uma infografia sobre o impacto ambiental da IA. A publicação, depois partilhada nas histórias de Edebiri, dizia: "Até 2027, prevê-se que o uso de IA use tanta água quanto a Nova Zelândia".

Sem pudores, a atriz escreveu, dirigindo-se aos seus seguidores: "Por favor, parem de usar IA para tentate parecer as personagens sexys dos Sims. Vocês podem contratar algum maluco talentoso e tarado que faça isso por seis dólares. Usem a vossa imaginação. Esta merda está a cozinhar o planeta!!!! E os nossos cérebros!!!!"

© Instagram - Ayo Edebiri

