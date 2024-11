A vencedora de 'Love Island USA', Serena Page, está a adorar ser influenciadora depois de vencer o reality show. Porém, a antiga cabeleireira tem demonstrado uma grande vontade de regressar às suas raízes empreendedoras.

Page foi o centro das atenções no 'Essence GU Disruptor Summit', que decorreu em Atlanta no dia 12 de outubro, e no qual a jovem divulgou os seus planos para entrar na sua "era de empresária" em 2025.

"Como alguém que vimos defender-se a si própria num espaço onde muitas vezes somos marginalizadas ou criticadas demais, Serena Page contou-nos para quem vai dedicar a sua marca", escreveu a Essence sobre a estrela de televisão.

Administrar um negócio não é estranho para Page, sendo que a mesma já teve de se debruçar sobre uma atividade paralela - a de trançar cabelos - para sobreviver enquanto frequentava a Universidade do Texas, em San Antonio.

Tendo um grande interesse no que diz respeito aos cuidados de cabelo, a estrela de 'Love Island USA' revelou o seu plano de lançar o seu próprio negócio nesta categoria - uma marca que seja "fácil e acessível para mulheres negras".