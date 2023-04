Ágata resolveu esta segunda-feira, 24 de abril, dar um 'grito' de revolta perante a onda de críticas e comentários negativos que tem vindo a ler nas suas redes sociais.

A cantora, de 63 anos, está cansada que as suas rugas sejam tema de conversa, bem como a orientação sexual dos amigos que a acompanham.

"Não sei se devo de rir ou chorar, mas leio com cada comentário que me deixa completamente triste. Peço-vos, por amor de Deus, para pararem de falar das pessoas que me acompanham, que estão a meu lado, se são gays, se não são, quais são as opções sexuais... Enfim, esqueçam. Tenho 63 anos, tenho rugas no rosto, utilizo filtros e tenho rugas no pescoço. Graças a Deus, estou aqui para vocês. Um grande beijo", começou por afirmar num vídeo através do qual quis dar resposta aos haters.

"Parem de criticar, de pôr defeitos. Só me segue quem quer… Se tenho óculos, se faço plásticas, se os meus amigos são gays. Enfim, não têm mais que fazer senão tentar deitar abaixo quem se entrega por amor", lamentou ainda na legenda das imagens, agora disponíveis na galeria.

