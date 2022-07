Luciana Abreu partilhou esta quarta-feira na sua conta oficial de Instagram uma rara fotografia na qual surge ao lado da filha mais velha, Lyonce, de 11 anos.

A imagem mostra mãe e filha vestidas de igual e prontas para se aventurarem num passeio de mota.

"Agora é que são elas", brincou a atriz, cantora e apresentadora na legenda da imagem, que arrancou da parte dos seguidores os mais rasgados elogios.

"Parecem maninhas", "lindonas", "iguais" ou "a tua princesa é muito linda" são algumas das mensagens que mais se repetem nos comentários da partilha.

Lyonce, recorde-se, nasce fruto da relação de Luciana Abreu com Yannick Djaló. O ex-casal é ainda pai de Lyannii. Já a cantora tem duas outras filhas, as gémeas Amoor e Valentine, resultado do casamento com Daniel Souza.