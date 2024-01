No ano passado, Rita Pereira mudou-se para o Rio de Janeiro, no Brasil, para cumprir o sonho de integrar uma produção internacional. A atriz, de 41 anos, faz parte do elenco do remake de 'Dona Beja', na HBO, oportunidade que lhe tem permitido trabalhar em cenário idílicos.

Prova disso foi a partilha que fez na sua página de Instagram este domingo, 28 de janeiro.

No mesmo, Rita posa nos bastidores da série, imagens que foram alvo de diversos elogios.

"Que linda", notou Cristina Ferreira. "Um quadro!", escreveu a atriz brasileira Paloma Bernardi. "Parece uma pintura", realçou Joana Seixas.

Ora veja:

