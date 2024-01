Rita Pereira está com o filho, Lonô, no Rio de Janeiro. O menino foi visitar a mãe, que se encontra a viver na cidade carioca enquanto grava a novela 'Dona Beja', e esta sexta-feira, dia 26, a atriz decidiu que os dois iriam dar um passeio de bicicleta.

Durante o passeio, Lonô, de cinco anos, pediu para gravar com o telemóvel da mãe e o resultado foi bem divertido!

"Levei o Lonô a dar uma volta de bike no calçadão do Rio de Janeiro. Eu ia começar a filmar-nos quando ele me pede para filmar.

Agora, atentos 'sáxavor' às expressões ao longo do passeio e, quando do nada, ele me lança um 'xetope! Xetope!' Tive de partilhar para alegrar a vossa vida", escreveu a atriz na legenda da gravação.

