Cristiano Ronaldo continua a ser muito elogiado e acarinhado nas redes sociais, especialmente pela família. Depois das irmãs Elma e Katia Aveiro, foi a vez da mãe, Dolores, recorrer à sua página do Instagram para felicitar o craque português.

Ao lado de uma fotografia onde aparece ao lado do filho e do neto Cristianinho, a matriarca da família Aveiro escreveu: "Parabéns, filho. Desejo toda a felicidade do mundo para ti e que nenhum sonho fique por concretizar na sua vida, beijinhos".

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, que também quiseram desejar um feliz aniversário a Cristiano Ronaldo, que esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, completa 35 anos.

Leia Também: Ter um corpo assim não é para todos... As 35 fotos da boa forma de CR7