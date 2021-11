A TVI começou a semana com uma estreia. Foi para o ar no serão desta segunda-feira, 8 de novembro, a novela 'Para Sempre', com Diogo Morgado e Inês Castel-Branco como protagonistas.

A antestreia da peça aconteceu nessa manhã nos Cinemas NOS do centro comercial Colombo, em Lisboa, onde foi possível ver o primeiro episódio na grande tela.

