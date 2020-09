Rita Ribeiro recorreu à sua página de Instagram para recorda a última vez que subiu ao palco, logo no início da pandemia, em março. Assim como outros artistas, a atriz também viu os seus espetáculos serem adiados por causa da Covid-19.

"Dia 1 de Março, 'BocAGE'. Última vez que estive no palco", escreveu na legenda da fotografia que publicou na rede social.

Um espetáculo que já estreou há dois anos e que conta com apresentações marcadas para o próximo ano, como a artista destacou esta terça-feira.

"Dois anos da estreia de BocAGE. Ainda em carteira e com apresentações marcadas em 2021! Tão boa memória! Queridas Pilós", disse.

De referir que a atriz tem ainda um restaurante com as filhas, 'Isto é o da Joana', que já reabriu e se mantém aberto durante a pandemia. "Uma casa aberta para vos mimar!!!! Um espaço de boa comida é muito Amor! ISTO É O DA JOANA e as suas famosas Pataniscas! Campo de Ourique", realçou também esta semana na rede social.

Além do restaurante, Rita Ribeiro está ainda a trabalhar na novela 'Bem Me Quer', que vai estrear em breve na TVI.

