Nasceu a segunda filha de Sury Cunha, a bebé Sayuri. A grande novidade foi anunciada nas redes sociais da mãe da bebé.

"A nossa princesa nasceu no dia 29 de janeiro de 2021, às 16h34 e com 3.980 kg", escreve Sury na legenda de uma montagem fotográfica com as primeiras fotografias da bebé.

"Foi um parto normal, mas de 16 longas horas de sofrimento que valeram a pena! É perfeita, é linda, é um anjinho e, acima de tudo, é fruto de um amor puro e genuíno", acrescenta, referindo-se à sua relação com o pai da bebé - Cláudio Fialho.

Por fim, Sury lamentou o facto de, devido à pandemia de Covid-19, não ter contado com a presença do marido no parto: "Mas, nem tudo é perfeito! Devido a esta pandemia, fui obrigada a ter um dos momentos mais felizes, mais marcantes, mais puros, mais verdadeiros sozinha! Não estar com as pessoas que mais amo do meu lado foi uma tortura".

Importa referir que Sury Cunha, ex-namorada de Edmundo Vieira, é ainda mãe de Simão, fruto da anterior relação com o cantor Leandro.

Leia Também: Nasceu a filha de Joss Stone. Bebé de 3 dias foi apresentada em direto