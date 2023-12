Na noite desta quinta-feira, 30 de novembro, aconteceu o Jantar dos Conjurados, cujo objetivo é comemorar a Restauração da Independência de Portugal, o qual reuniu a família dos duques de Bragança.

Foi nesta ocasião que ocorreu o leilão do panamá que D. Duarte Pio, duque de Bragança, usou no casamento da filha, a infanta Maria Francisca, duquesa de Coimbra, com Duarte Martins.

A informação é revelada por Alberto Miranda, especialista em famílias reais europeias.

"Panamá que o duque de Bragança usou no casamento da filha, a infanta D. Maria Francisca de Bragança, foi leiloado, ontem, no Jantar dos Conjurados por 5.000 euros. O valor reverteu a favor do Banco do Bebé", escreve no Instagram.

Recorde-se que o enlace aconteceu no dia 7 de outubro na Real Basílica de Mafra.

