Pamela Anderson surgiu "quase irreconhecível", como chega a descrever o Mirror Online, durante o desfile da Hugo Boss em Miami, Florida, no qual participou.

A estrela, de 55 anos, liderou as modelos com um estilo muito longe daquele com que os fãs estão habituados a vê-la.

A modelo e atriz surgiu com uma maquilhagem bastante natural e cabelo atado. O visual, por seu turno, também era discreto e em tons de nude.

