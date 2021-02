Paloma Faith foi mãe pela segunda vez este fim de semana, de uma menina, e os primeiros dias de pós-parto têm sido particularmente duros.

Com grande sensibilidade no peito, a artista, de 39 anos, partilhou um desabafo nas redes sociais, no qual afirmou que foi diagnosticada comingurgitamento mamário.

"Dia 3 e o leite começou a descer... fui diagnosticasa com ingurgitamento mamário. Isso significa que tenho mais leite do que aquele que bebé consegue mamar. As mamas estão rijas que nem pedras. Estou a tentar massajá-las enquanto dou de mamar, mas dói muito", explicou.

Com isto, a cantora tentou atenuar as dores com um 'método caseiro' e colocou couves no interior do sutien. O desabafo surge precisamente na legenda de uma fotografia do seu peito.

Veja abaixo.

