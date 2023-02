Foi logo no início desta semana que o palácio real da Suécia partilhou uma nota com a atualização do estado de saúde do rei, de 76 anos.

Carlos XVI Gustavo está "bem" depois de ter sido submetido a cirurgia cardíaca. Até à data, o motivo da operação não foi divulgado, como relata a revista People.

"Durante a manhã de hoje, dia 20 de fevereiro, o rei foi submetido a uma intervenção cirúrgica com tecnologia de cateter na região do coração", pode ler-se numa comunicado que foi tornado público esta segunda-feira.

"A operação correu conforme o planeado e o rei está bem. O rei agradece todo o apoio e carinho que recebeu e sente-se grato pelo sistema nacional de saúde sueco", completaram.

