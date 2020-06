Na semana passada, a revista Tatler publicou uma reportagem na qual referia que Kate Middleton estaria zangada pelo facto de o volume do seu trabalho ter aumentado, na sequência do afastamento de Harry e Meghan Markle da realeza britânica. A edição falava ainda de um arrufo que Kate tinha tido com Meghan no dia do seu casamento por causa do uso (ou não) de collants na cerimónia.

O Palácio de Kensington já fez um comunicado a dar conta que tais informações são "falsas" e "distorcidas da realidade". Ora, segundo a imprensa internacional, parece que a reação dos duques de Cambridge não se ficará por aqui...

Fontes adiantaram ao Daily Mail que o casal decidiu recorrer ao tribunal e processar a publicação.

"É um ataque extremamente cruel e doloroso. É nojento. É sexista e envergonha o sexo feminino ao máximo", referiu a fonte. "A peça está cheia de mentiras. Não é verdade que a duquesa se sinta assoberbada com o trabalho. É absurdo e completamente errado. (...) A Tatler pode pensar que consegue escapar, mas é lida pelos membros da realeza, sem bem que isto não faz diferença. É irónico com a revista preferida dos membros da realeza esteja a ser destruída por eles", completou.

