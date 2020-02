Luciano Camargo, irmão e companheiro de palco de Zezé Di Camargo, recorreu à sua página do Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do pai. Com um texto emotivo, o artista brasileiro contou que o progenitor já saiu dos cuidados intensivos.

"Quando cheguei perto do meu pai, há dois dias, estava com medo, mas tranquilo e pronto para me despedir", começou por relatar na rede social, revelando de seguida que, para sua agradável surpresa, o pai começou a dar sinais de recuperação.

"Quando eu pedi a sua bênção e ele não respondeu, o meu coração gelou.... Fiquei uns minutos ao seu lado com a cabeça no seu peito.... Foi quando ele mexeu e respondeu: 'Deus te abençoe, meu filho!'. Ali, naquele momento, soube que ele venceria", acrescentou.

"Aprendi com os meus pais que agradecer é o ato mais nobre do ser humano. Primeiro a Deus, sempre! É a ele que agradeço a família que tenho, os fãs que viraram amigos e o Brasil tão rico em solidariedade", continuou, aproveitando o momento para agradecer todo o apoio que tem recebido nesta fase difícil.

"Obrigado a cada um de vocês pelas orações, vibrações e pensamentos positivos que chegaram a Deus, que nos ouviu e que, hoje, tirou o meu pai da UTI [Unidade de Cuidados Intensivos]. O nosso Seu Chico está a recuperar bem", destacou.

Veja a publicação na íntegra:

