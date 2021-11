Depois da morte da mãe, Marília Mendonça, no dia 5 de novembro, o pequeno Leo, de quase dois anos, está aos cuidados do pai, Murilo Huff, e da avó materna, Ruth.

Como já foi dito pelo família, o menino ainda não se apercebeu da morta da mãe e acha que a mesma está a trabalhar.

Nesta fase difícil, Murilo Huff tem aproveitado todos os momentos possíveis para desfrutar da companhia do filho e surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um vídeo onde aparece na companhia do menino.

"Sempre assim... Um a cuidar do outro", pode ler-se nas imagens que mostram o pequeno Leo a correr para os braços do pai. Veja no vídeo em baixo.

