Rihanna surpreendeu tudo e todos quando anunciou a segunda gravidez durante a atuação no Super Bowl, e parece que os fãs não foram os únicos a saber da novidade naquele dia. O pai da cantora também não tinha conhecimento da boa-nova.

De acordo com o TMZ, Ronald Fenty disse que está muito feliz com a segunda gravidez da filha, fruto da relação com A$AP Rocky, mas só descobriu quando a cantora atuou no Super Bowl.

Ronald já é avô de quatro netos e não deixa de confessar que gostava agora de ter uma neta.

Além disso, contou também que foi Rihanna quem lhe deu os bilhetes para o espetáculo, mas isto sem lhe dizer nada sobre a grande novidade.

De recordar que a cantora é mãe de um menino, que nasceu em maio do ano passado, fruto da relação com A$AP Rocky. Ronald Fenty confessou que não tem estado presente na vida do neto.

Rihanna e o pai tiveram uma relação difícil no passado, mas Ronald Fenty não deixa de desabafar que gostava de fazer parte da vida dos netos.

Leia Também: Rihanna não sabia que estava grávida quando posou para capa da Vogue