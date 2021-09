O pai de Amy Winehouse, Mitch Winehouse, quer travar o filme biográfico produzido pelos estúdios Halcyon, baseado no livro 'Saving Amy', que promete contar a história da cantora.

De acordo com Mitch Winehouse, os produtores não pediram as autorizações necessárias para o projeto avançar e, por isso, devem parar a produção.

O pai de Amy, administrador do espólio da cantora, afirma que o filme proposto não pode acontecer porque a empresa não entrou em contato com ele ou com a gravadora de Amy, a Universal, para usar as suas músicas ou imagens.

Daphne Barak - autora do livro de 2010 'Saving Amy', baseado em mais de 40 horas de imagens e documentos com e sobre a cantora durante seus últimos três anos de vida - também não fez qualquer tipo de contacto com o pai ou a produtora de Amy.

O jornalista Barak, responsável pelo projeto, garantiu ter todas as licenças e acordos legais necessários para concretizar o projeto.

