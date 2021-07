Blake Fielder-Civil, ex-marido de Amy Winehouse, encontrou de novo o amor e está noivo de Bay Wright. O casal começou a namorar há cerca de sete meses, segundo nota a imprensa internacional.

"Eles mantiveram o romance em segredo durante algum um tempo. Ela começou a contar aos amigos que namorava com um produtor musical. Está muito feliz, mas as pessoas que lhe são próximas esperam que eles não estejam a ir depressa demais", afirmaram fontes do jornal The Sun.

Blake Fielder-Civil, recorde-se, foi casado com Amy Winehouse entre 2007 e 2009. A notícia do noivado chega na semana em que se comemoram dez anos desde a morte da estrela musical.

