O pai de Adele viu-se obrigado a chamar a polícia depois de uma fã da artista, que era sua vizinha, não parar de ouvir músicas dela e de as cantar. Mark Evans, de 56 anos, que não fala com a filha há anos, não resistiu ao barulho.

Aliás, a própria fã, Keeley, de 21 anos, afirmou que ficou surpreendida quando Mark lhe disse que tal afetava o seu sono e que era bastante "incómodo".

"Fiquei surpreendida porque sou uma grande fã de Adele e na maior parte do tempo estou a ouvir as músicas dela e a cantá-las", afirmou ao Sun On Sunday. "Achei que ele iria gostar e não se queixar", notar.

A verdade é que o caso acabou mesmo por chegar à polícia depois de Mark ter solicitado a intervenção das autoridades.

Importa notar que Adele nunca teve uma relação próxima com o pai, sobretudo devido aos problemas relacionados com o vício do progenitor em álcool.

