Ao que parece, Adele é uma namorada muito generosa... que o diga suposto novo namorado da cantora, o rapper Skepta, que terá sido presenteado com uma oferta de milhares de euros.

De acordo com o Mirror, a cantora gastou 17 mil euros numa corrente de ouro para a sua cara-metade.

"Eles ficaram muito próximos nos últimos meses e estão a ver-se muito. Ela está em Inglaterra e deu-lhe uma corrente de ouro linda no aniversário dele. Ele anda a gabar-se aos amigos com o presente [que recebeu]. Apesar de ainda não estarem oficialmente juntos, ele e a Adele estão muito próximos", conta uma fonte próxima do suposto casal.

Adele, recorde-se, está solteira desde o fim do casamento de oito anos com Simon Konecki, pai do único filho da artista - Angelo.

