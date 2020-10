Diana Chaves não resistiu a partilhar com os seus seguidores uma fotografia dos seus "amores". Neste caso, uma imagem onde vemos César Peixoto, o pai da atriz e o cãozinho da família.

A dar que falar entre os seguidores da atriz, que se dividiram nos comentários da publicação entre críticas e mensagens de apoio, está o facto de o pai de Diana surgir na imagem em casa da atriz mas de máscara no rosto e com o devido distanciamento social da pessoa que estava ao seu lado - que no caso era César Peixoto, companheiro de Diana.

"A distância mata mais que o vírus", apontou uma seguidora, que não gostou da fotografia.

"Não no caso do meu pai, que é de alto risco", reagiu Diana, deixando claros os motivos da família para lavarem muito a sério a prevenção do vírus. "Se amamos, tem de ser assim. Por enquanto...", voltou a reforçar a atriz e apresentadora num outro comentário sobre o tema.

"E a máscara do César? Se quer proteger os outros tem de usar, se não só ele é que está a ser protegido", esta foi outra das críticas que mais se fez notar entre os comentários, mas uma vez mais Diana voltou a responder à letra. "Sabemos, obrigada. Mas César esteve sempre distante", esclareceu sempre que necessário.

"Não percebo tanto julgamento. Quando vi a fotografia só senti amor", escreve uma outra fã na sequência dos comentários anteriores. "Há sempre quem olhe para tudo à procura de falhas... mas aqui só há amor mesmo e muito", completou Diana.

Eis abaixo a imagem que gerou a discórdia:

Leia Também: Ator da TVI, Luís Henrique Matos, infetado com Covid-19. Tem 11 anos