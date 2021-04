Ozzy Osbourne volta a estar no centro de uma polémica relacionada com animais. O músico, de 72 anos, conta em declarações ao Mirror que dispara uma arma de pressão contra vários gatos e pássaros que entram no seu jardim durante o confinamento.

Ozzy Osbourne, que está a ser alvo de duras críticas após ter feito tais revelações, fala sobre a estranha atividade sugerindo que esta o ajuda a lidar com a doença de Parkinson - com a qual foi diagnosticado em 2019.

"Quando comecei, não conseguia disparar. Agora há gatos (e) pássaros mortos a cada minuto", terá dito.

Quando questionado sobre como reagem aos disparos os seus animais de estimação, cerca de 10 cães e vários gatos, o músico afirma: "Eles f****".

Apesar de tudo, Ozzy refere que foram os seus cães e gatos que o ajudaram a manter-se "são" durante o confinamento. Declarações que não fizeram livrar-se das críticas.

A história do músico com polémicas relacionadas com animais não é de agora e já foram várias as situações inacreditáveis em que esteve envolvido. Ozzy Osbourne mordeu a cabeça de um morcego no palco em 1982, comeu parte de uma pomba em 1981 e cheirou uma fileira de formigas para simular cocaína numa digressão.

