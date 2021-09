Hoje é um dia especial para Blaya Rodrigues. O filho mais novo da artista, Theo Barradas, fruto do seu relacionamento com Theo Barradas, completa dois meses de vida.

Falando precisamente da experiência que foi ter sido mãe novamente, a artista referiu: "2 meses de experiências intensas e diferentes da minha primeira filha e do primeiro filho do João".

Entretanto chamou a atenção para o papel fundamental dos pais neste processo: "Por norma ouvimos falar da exaustão da mulher no pós parto, e raramente ouvimos falar do cansaço do homem. Se já exigimos da mulher que tenha um pós parto brilhante sem descaídas… imaginem um homem".

"O Theo acorda sempre às 6 da manhã, e o João levanta-se, pega na mochila e consegue adormecê-lo outra vez. Hoje confessou-me que se sentia exausto. E está tudo ok com isso e também é super normal", adianta.

"Este 'trabalho' de ser pais, não é mais de um do que do outro! Fora do normal era se um de nós tivesse bastante fresco e o outro de rastos. E o que podemos fazer? Primeiro é importante que tenhamos a noção que estamos EXAUSTOS e desabafar! E depois há certas tarefas que eram divididas que podemos fazer durante alguns dias, até que o parceiro ou parceira recarregue a bateria!", termina.

Leia Também: "Comentam sobre o meu corpo, mas eu olho e vejo uma mulher incrível"